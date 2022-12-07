MHP Siirt İl Başkanı Cantürk milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

SİİRT (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cantürk, yaptığı yazılı açıklamada, görevini bıraktığı belirtti.

İl başkanlığı görevini üç dönem canla başla yürüttüğünü dile getiren Cantürk, şunları aktardı:

"Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin il başkanları toplantısında vermiş oldukları talimatlar doğrultusunda, parti tüzüğümüzün 94. maddesine istinaden önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak niyetiyle ayrılmış bulunmaktayım. Hamili olduğum bu kutlu dava için görevimiz süresince girdiğimiz tüm seçimlerde, gerek ilimizin ve insanlarımızın sorun ve sıkıntılarına çözüm olmak için teşkilatımızın tüm birimleri ile canla ve başla çalışarak hep bir adım öne taşıma gayretinde bulunduk. Bu süreçten sonra da partimizin, ilimiz ve ülkemiz genelinde hep bir adım önde olması için var olacağımız güne kadar haklı mücadelemizi koşulsuz ve şartsız devam ettireceğim."

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