Siirt'te yolda oynayan çocukların neden olduğu kazada bir kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te kara yolunda oynayan çocukların neden olduğu belirtilen kazada bir kişi yaralandı.
İdaresindeki 63 VL 484 plakalı otomobil ile Siirt-Kurtalan kara yolunda seyreden Hüseyin Özarpacı, oyun amaçlı yola atladıkları bildirilen çocuklara çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Kontrolden çıkan araç, kaldırıma çarparak durdu. Kazada, sürücü Özarpacı yaralandı.
Siirt Sanayi Sitesi'nde çalıştığı belirtilen yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.