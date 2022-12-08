Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan çağrı merkezine ziyaret

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, çağrı merkezini ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin ile çağrı merkezini ziyaret etti, firma yetkilisinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu tür yatırımları istihdam için önemli projeler olarak gördüklerini belirten Hacıbektaşoğlu, Siirt'in de genç nüfusa sahip olduğunu, yatırım yapacak işletmelere her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini aktardı.

Şahin de çağrı merkezinin önemini değinerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Ayaz Akkoyun ise şehrin ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceklerini, 600 kişi olan istihdam sayısını 2023 yılının mart ayında 700'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

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