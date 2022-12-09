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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt Belediyesinden çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

AA

Siirt Belediyesinden çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

SİİRT (AA) - Siirt'te çölyak hastalarına gıda paketi dağıtıldı.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında önceden tespit ettikleri çölyak hastalarının evlerine gıda paketi bıraktı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, kent genelinde 199 aileye düzenli gıda desteğinin devam ettiğini belirtti.

Glutensiz gıda paketlerinin hijyen kurallarına uygun şekilde belirlenen adreslere ulaştırıldığını dile getiren Özekinci, 3 aylık periyotlar halinde her aileye 3 koli gıda yardıımı yaptıklarını ifade etti.

Özekinci, gerekli evraklarla kendilerine başvuran her ailenin yardımdan yararlanabileceğini sözlerine ekledi.

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