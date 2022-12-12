Siirt'e gelen iş insanları su ürünleri yetiştiriciliğinde yatırım imkanlarını inceledi

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SİİRT (AA) - Siirt'e gelen iş insanları su ürünleri yetiştiriciliğinde yatırım imkanlarıyla ilgili yerinde inceleme yaptı.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay başkanlığında, 15 iş insanından oluşan heyet Siirt'te baraj gölü havzalarında ve su kaynaklarında ölçüm, inceleme ve tespitlerde bulundu.

Heyet, Siirt Çetin, Alkumru ve Kirazlı barajı göl havzalarında ve su kaynaklarında, su ürünleri yetiştiriciliği imkanları ve üretim potansiyelini araştırdı.

2 gün boyunca yapılan ölçüm, inceleme ve tespit sonucunda Siirt'teki baraj gölü havzalarında ve su kaynaklarında su ürünleri yetiştiriciliği yapılması için gerekli imkan ve potansiyelin bulunduğu kanaatine varıldı.



İş insanları yaptıkları incelemeler sonunda, kentte 15 bin tonu aşkın balık yetiştirilebileceğini, 100 milyon doların üzerinde ihracat yapılabileceğini ve ilk etapta 300, tesislerin devreye girmesiyle 1000'in üzerinde istihdam sağlanabileceğini belirterek, Siirt baraj gölü havzalarında ve su kaynaklarında yatırım kararı aldılar.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yatırım izni için müracaatta bulundular.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, Karadeniz'de son yıllarda Türk somonu yetiştiriciliği ile yakalanan başarının balık yetiştiriciliğinin sadece denizlerde değil, iç sularda da aranan bir üretim ve istihdam alanı haline geldiğini gösterdiğini belirtti.

Şirvan, Pervari ve Tillo ilçelerinde yer alan baraj ve akarsularda incelemelerde bulunduklarını dile getiren Atalay, güvenlik açısından herhangi bir sıkıntının olmadığını, yatırım imkanlarının ve yeterli iş gücünün bulunduğunu, Siirt'teki potansiyelden üretim ve istihdama katkı açısından en üst düzeyde faydalanılmaya çalışılacağını aktardı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu da Siirt'in güven ve huzur şehri olduğunu, iş insanlarının yatırım kararı alması durumunda onlara her türlü desteği sunacaklarını aktardı.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Vekili Özerdem Maltaş ise birlik üyesi iş insanlarıyla bölgede bulunduklarını belirterek, "İncelemelerimiz sonunda iş insanlarımız su ürünleri yetiştiriciliği alanında ciddi potansiyel görerek, Siirt'te yatırım kararı almışlardır." ifadesini kullandı.







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