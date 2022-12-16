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Siirt'te intihar ettiği öne sürülen "çocuk gelin"in öldürüldüğü ortaya çıktı

AA

Siirt'te intihar ettiği öne sürülen "çocuk gelin"in öldürüldüğü ortaya çıktı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde 8 yıl önce evinde av tüfeğiyle vurulmuş bulunan 14 yaşındaki Kader Ertem'in ölümüyle ilgili kayınpederi T.A. tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), 11 Ocak 2014'te "Kader Ertem'in ateşli silahla intihar ederek hayatını kaybettiği" şeklinde tahkikatı gerçekleştirilen olayla ilgili yeniden çalışma ve kriminal inceleme başlattığı belirtildi.

Açıklamada, kapsamlı araştırma ve incelemeler sonucunda olayın intihar olmadığının tespit edilmesi üzerine ilçeye bağlı Yapraktepe köyündeki adreslere düzenlenen operasyonda, Ertem'in ölümüyle bağlantılı olarak Ş.A, T.A, M.A. ve İ.A'nın yakalandığı kaydedildi.

"T.A'nın maktul Kader Ertem ile Ş.A'nın aralarındaki gönül ilişkisini öğrenmesi üzerine kendisine ait ateşli silahla Kader Ertem'i öldürerek olaya intihar süsü verildiği ortaya çıkarılmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, T.A'nın adli işlemlerinin ardından Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, diğer şüphelilerin, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, şüpheli T.A'nın maktul Kader Ertem'in kayınpederi olduğu öğrenildi.

- Olay

Pervari'de 11 Ocak 2014'te Kader Ertem'in ölümüyle ilgili görülen davada, "hürriyetten yoksun bırakma" ve "cinsel istismar" suçlarından yargılanan sanık eş M.A. 10 yıl, "hürriyetten yoksun bırakma" suçlamasıyla aranan Kader Ertem'in babası M. Ertem ve kayınpederi T.A. ise 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, aynı suçlardan yargılanan Kader Ertem'in annesi Suna Ertem ile kayınvalidesi Sabriye S. hakkında da "bölgenin sosyal yapısında kadınların söz sahibi olmamasını" gerekçe göstererek beraat kararı vermişti.

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