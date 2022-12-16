Siirt'te 2 yıl önce yanan yaklaşık 130 yıllık cami restore edildi

SİİRT (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Siirt'te 2 yıl önce çıkan yangında tahrip olan yaklaşık 130 yıllık Şeyh Maruf Camisi'nin restorasyon çalışması tamamlandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, merkez Karakol Mahallesi'nde bulunan ve 2020'de çıkan yangında tahrip olan caminin, Vakıflar Genel Müdürlüğünün restorasyon çalışmalarıyla yenilendiğini belirtti.
Tarihi yapının Siirt'teki tarihi camilerden biri olduğunu dile getiren Tekin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün envanterindeki ibadethanenin restorasyonla aslına uygun hale getirildiğini bildirdi.
Tekin, caminin gelecek günlerde ibadete açılacağını aktardı.