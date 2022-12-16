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Siirt'te Akademik Personel Bilim Teşvik Ödülü ve Biniş Giyme töreni düzenlendi

AA

Siirt'te Akademik Personel Bilim Teşvik Ödülü ve Biniş Giyme töreni düzenlendi

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi'nde (SİÜ) Akademik Personel Bilim Teşvik Ödülü ve Biniş Giyme töreni gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, nicelik olarak büyürken asla nitelikte taviz vermediklerini belirtti.

Tarım ve hayvancılık alanında ihtisas üniversitesi olduklarını dile getiren Şındak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dijital dönüşümde pilot, öğrencilerimiz ve ailelileri ile akademisyenlerimiz rahat erişimi için engelsiz üniversite olduk. Gerek ulusal gerekse de uluslararası akreditasyon kurumlarında kalite belgelerini aldık. Bütün bunlar nitelik ve nicelik anlamında istikrarlı ve tutarlı bir büyümenin göstergesi olarak bizlere ışık olmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Fen, sağlık, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında 2021 yılı akademik personel bilim teşvik ödülleri sahiplerini buldu.

Törene, rektör yardımcıları, dekan, akademik personel ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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