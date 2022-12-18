Siirt'te çobanlar arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde çobanlar arasında "hayvan otlatma" nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

İlçenin Derinçay köyü Dilecik mezrasında çobanlık yapan Zeki İ. ve kardeşi Abdulsamet İ. ile Kenan A. ve Ömer A. arasında "hayvan otlatma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini darbederek yaraladı. Olay yerinde bulunan Mahmut A. da atılan taşların isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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