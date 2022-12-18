Siirt'te "Aile Okulu Projesi" ile 5 bin aileye ulaşıldı

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SİİRT (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde hayata geçirilen "Aile Okulu Projesi" kapsamında 5 bin aileye ulaşıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 12 Ağustos 2022'de katıldığı açılış töreninden sonra 81 ilde yaygınlaştırılan projede 10 binlerce aileye ulaşıldı.



Siirt'te de eğitici eğitimi alan 5 öğretmenin verdiği eğitimlerden yararlanan yaklaşık 900 öğretmen proje doğrultusunda ailelere farklı alanlarda eğitim veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yaptığı açıklamada, eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerce açılan 314 kursa yaklaşık 5 bin velinin katıldığını söyledi.

Velilerin projeye ilgi gösterdiğini dile getiren Edip, "Aile yapısını olası risklere karşı daha korunaklı hale getirmeyi hedefleyen eğitimlerde, 'aile içi iletişim becerileri', 'ahlak gelişimi', 'olumlu davranış kazandırma', 'sosyal duygusal beceri gelişimi', 'çatışma ve stres yönetimi', 'akran ilişkileri', 'sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite', 'bağımlılık', 'bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı', 'ev yönetimi' ve çocuklara olumlu davranış kazandırma yöntemlerine ışık tutması amacıyla 'aile içi iletişim becerileri', 'çatışma ve stres yönetimi', 'bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı' adı altında farklı konu başlıkları yer alıyor." dedi.

Velilere kapsamlı ve farklı alanlarda verilen eğitimlerle okul ve aile arasında iş birliğini güçlendirmeyi de hedeflediklerini ifade ederek, kursların daha da yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Mehmetçik İlkokulunda psikolojik danışman ve rehber öğretmen Emine Bağçeci de yaklaşık 3 aydır verdikleri eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Projeden önce de aile eğitimlerinin verildiğini fakat bu kadar kapsamlı olmadığına dikkati çeken Bağçeci, "Önceki eğitimler bu kadar organize ve süreç şeklinde değildi. Aralıklarla ve velilerin talepleri doğrultusunda yapılıyordu. Ama bu proje sayesinde çok daha düzenli bir katılımla eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, ahlaki gelişim ve sosyal gelişim gibi birçok konuda eğitimlerimizi veriyoruz." ifadelerini kullandı.



- Veliler eğitimlerden memnun

Velilerden Semra Uşaklı, düzenli olarak katıldığı eğitimlerin faydasını gördüğünü anlattı.

Eğitimlerin sıcak bir ortamda geçtiğini belirten Uşaklı, "Isınma oyunlarıyla eğitimlere başladık. Öğretmenlerimizin tavsiyesiyle katıldığımız eğitimlerden çok memnun kaldık. Çok güzel bir sosyal ortam da oluştu. Velilerle birbirimizi daha yakından tanıdık. Teknoloji, tablet konusunda biraz sıkıntımız vardı. Tam olarak bağımlı değildik ama fazla kullanıyorduk. Bu durumu da eğitimlerle aşmaya başladık." diye konuştu.

Pınar Geçer de eğitimlere geldikten sonra çocuğunun teknoloji bağımlılığına çözüm bulma şansı bulduklarını ifade etti.



Geçer, "Çocuğum hep tabletle ilgileniyordu. Sağ olsun öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle zeka oyunları sayesinde tablet bağımlılığından kurtulduk. Herkese bu eğitimlere katılmalarını tavsiye ederim." şeklinde konuştu.







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