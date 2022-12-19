GÜNCELLEME - Siirt'te 5 banka ATM'si kundaklandı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 banka ATM'si kundaklandı.

İlçenin Yaşar Kemal Caddesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, yan yana 5 bankaya ait ATM'yi ateşe verdi.



Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın ATM'lerde hasara yol açtı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Yol kenarındaki banka ATM'lerinin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, yüzü maskeyle tamamen kapalı, üzerinde etek ve kapüşonlu yağmurluk bulunan şüphelinin ATM'leri ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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