Siirt'te karın bölgesinde ana atar damarı tıkalı olan hasta ameliyat edildi

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SİİRT (AA) - Siirt'te karın bölgesindeki ana atar damarı tıkalı olan Muzaffer Yarar, ameliyatla sağlığına kavuştu.



Bacaklarında ağrı, soğukluk ve renk değişikliği şikayetiyle Siirt Eğitim ve Araştırama Hastanesi acil servisine başvuran 42 yaşındaki Yarar'ın yapılan tetkiklerde karın bölgesindeki ana atar damarında (abdominal aortada) tıkanıklık tespit edildi.

Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Uğur Şener tarafından ameliyatı yapılan hasta sağlığına kavuştu.

Şener, yaptığı açıklamada, hastanın vücudunun alt bölgesine kan gitmediğinden uzuv kaybı hatta ölümle sonuçlanabilecek hayati tehlikesinin olduğunu anlattı.

Ameliyata alınan hastanın karın ana atar damarından her iki bacak damarına ek damar yapıldığını dile getiren Şener, operasyondan 5 gün sonra da taburcu edildiğini ve normal yaşantısına döndüğünü aktardı.

Şener, daha çok büyükşehirlerdeki sağlık merkezlerinde yapılan ameliyatın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez olduğunu ve il dışına sevklerin önüne geçileceğini kaydetti.

Sağlığına kavuşan Yarar da Şener'e teşekkür etti.

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