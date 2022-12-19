Siirt'te uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

M.S.A'nın kullandığı 26 VZ 935 plakalı kamyonet, Narsuyu köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan A.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, zabıta ekipleri ile güvenlik korucuları ve köylüler geldi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından vatandaşların da yardımıyla güvenli gölgeye ulaştırıldı.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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