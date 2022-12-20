Siirt'te çöken merdivenin altında kalan 2 kardeşten biri öldü

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde inşası süren merdivenin çökmesi sonucu, 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 14 yaşındaki ablası yaralandı.
Eruh'un Gülburnu köyünde Dündar ailesinin yaşadığı evin dışından dama çıkılması amacıyla yapımına başlanan merdiven çöktü.
Bu sırada bahçede bulunan Volkan (3) ve ablası Beritan Dündar (14), çöken merdivenin altında kaldı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Volkan Dündar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ablası Beritan Dündar, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.