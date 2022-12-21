Siirt'te 56 yıl önce şehit olan askerin kabri ailesinin talebi üzerine Bolu'ya nakledildi

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SİİRT (AA) - Siirt'te 56 yıl önce Botan Çayı'nda akıntıya kapılarak şehit olan er Ramazan Arslan'ın Kurtalan ilçesine defnedilen cenazesi, ailesinin talebi üzerine Bolu'ya nakledildi.



19 Haziran 1966'da Botan Çayı'nda 15 silah arkadaşıyla akıntıya kapılarak şehit olan 21 yaşındaki Arslan'ın mezarı Kurtalan Kaymakamlığınca yenilendi.

Kaymakamlıkça, yenilenen mezara ilişkin fotoğrafların sosyal medyadan paylaşılması üzerine şehidin ailesi ilçeye geldi.

Şehidin oğlu İbrahim Arslan'ın, İlçe Jandarma Komutanlığındaki mezarlıkta bulunan babasının kabrinin memleketi Bolu'ya nakledilmesi için Kaymakamlık ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenle şehidin mezarı açılarak naaşı çıkarıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'nun okuduğu dualarla şehidin naaşı bir süre askerlerin omuzunda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere kara yolu ile Bolu'ya uğurlandı.

Cenaze yarın Gerede ilçesine bağlı Tatlar köyünde toprağa verilecek.

Şehidin oğlu İbrahim Arslan, AA muhabirine, babası şehit olduğunda henüz 1,5 yaşında, kız kardeşi Safiye'nin ise 1 aylık olduğunu söyledi.

Babasının 56 yıl önce Botan Çayı'nda akıntıya kapılarak hayatını kaybettiğini ancak mezarının Kurtalan'da olduğunu bilmediklerini ifade eden Arslan, "Kurtalan Kaymakamlığının paylaştığı mezarlık fotoğraflarını kardeşim görmüş. Durumu bana anlattı. 2 ay önce buraya geldim. Babamızın mezarının köyümüze götürülmesi için dilekçe verdik. Başvurularımız onaylandı. Bugün cenazeyi Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Tatlar köyüne götüreceğiz. Yarın öğle namazını takiben de defnedeceğiz." dedi.

Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Kaymakam Çağlar Tekin, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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