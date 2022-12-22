Vali Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan okullara ziyaret

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu okulları ziyaret etti.
Hacıbektaşoğlu, eğitim kurumları programı kapsamında İhsan Süreyya Sırma Anaokulu ile Cumhuriyet ve 18 Mart ilkokullarını ziyaret etti, talepleri dinledi.
Sınıfları gezerek öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, öğrencilere eğitim seti ve çeşitli hediyeler dağıttı.
Okul öncesi eğitimin önemine değinen Hacıbektaşoğlu, çocukların eğitim süreçlerini sağlıklı ve güven içerisinde sürdürmeleri için temel ihtiyaçların giderilmesi için çaba harcandığını belirtti.