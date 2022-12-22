Siirt'te marketlerde denetim yapıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te maketlerde fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde ürün fiyatlarına ilişkin gelen şikayetler üzerine denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari ceza uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilen firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirilmekte ve kurul tarafından gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Vatandaşlarımız haksız fiyat artışları veya etiket uygunsuzlukları ile karşılaştıklarında Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden ALO 175 Tüketici Danışma Hattından ya da Belediye Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğüne doğrudan bildirebilirler. Vatandaşların özellikle fiyat farkı ve ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmeleri önem arz etmektedir."

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