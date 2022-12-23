Siirt'te karda mahsur kalan engelli hasta çocuk hastaneye yetiştirildi

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SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kardan kapanan yolda mahsur kalan engelli hasta çocuk, ekiplerin çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Doğan köyünden Pervari Devlet Hastanesine giden engelli hasta bir kız çocuk ile 4 yakınının içinde bulunduğu otomobil, Geçittepe mevkisinde karda mahsur kaldı.

Yetkililerden yardım istenmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri görevlendirildi.

Otomobil, halatla bağlanan araç yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.







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