Siirt'te mobil eğitim aracıyla öğrencilere trafik eğitimi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde jandarmanın mobil eğitim aracıyla öğrencilere trafik eğitimi verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri, Baykan Yatılı Bölge Ortaokulu ile Veyselkarani beldesindeki Arınç İlkokulu ve özel bir rehabilitasyon merkezinde öğrencilerle bir araya geldi.
Jandarma ekipleri, mobil eğitim aracıyla öğrencilere emniyet kemerinin önemi, trafik işaret ve lambaları ile yaya geçidinin kullanımı konularında uygulamalı trafik eğitimi verdi.
"Tim Jandarma" adlı çizgi filmin izletildiği eğitimin sonunda, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı hediye edildi.