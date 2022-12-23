Siirt'te jandarma, üniversite öğrencilerine KADES'i anlattı

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SİİRT (AA) - Siirt'te üniversite öğrencilerine Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kadın personelleri, kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsama kız üniversite öğrencilerine uygulama anlatıldı, telefonlarına programın yüklenmesi sağlandı.



Ekipler, 420 öğrenciye bilgilendirmede bulundu.



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