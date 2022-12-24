Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan kursiyerlere ziyaret

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu kursiyerlerle bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti, talepleri dinledi.

El sanatları, kuaförlük, bilgisayar ve İngilizce kursları ile oyuncak atölyesini gezerek çalışmaları hakkında bilgi alan Hacıbektaşoğlu, kursiyerlerin ürünlerini inceledi.

Hacıbektaşoğlu, tüm imkanların seferber edildiği kadın kursiyerlere yönelik desteklerinin devam edeceğini belirtti.





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