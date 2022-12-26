Siirt'te bir kadının öldüğü yangınla ilgili yakalanan 3 zanlı adli kontrolle salıverildi

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SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde bir iş yerinde çıkan, 1 kadının hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Veyselkarani beldesi Veysel Karani Caddesi'ndeki bir pasajda bulunan iş yerinde 24 Aralık'ta çıkan, Reyhan Subaşı'nın (21) hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan M.İ, Ş.İ. ve F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından "tutuklama" talebiyle Baykan Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrolle salıverildi.

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