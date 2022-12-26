Siirt'te jandarmadan "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında okul ziyareti

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SİİRT (AA) - Siirt'te jandarma ekipleri, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında okulları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirvan, Pervari ve Eruh ilçelerinde, taşımalı sistemle eğitim veren bazı okulları ziyaret etti.

Okullarda öğrencilerle bir araya gelen ve broşür dağıtarak jandarmanın faaliyetlerini anlatan ekipler; "doğa koruma", "trafik kuralları" ve "kişisel veri kullanımı" gibi konularda da öğrencilere bilgilendirme yaptı.

Ziyaretlere katılan bomba arama köpekleri "Teğet" ve "Sınav" da öğrencilere gösteri sundu.





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