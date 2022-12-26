Siirt Belediyesi, filosuna 11 otobüs kattı

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SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 11 otobüs aldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, araçların toplu taşıma hizmetinde vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti.

İnsan odaklı hizmet anlayışını sürdüreceklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Siirt'e Devlet Malzeme Ofisi üzerinden 21 milyon 578 bin lira tutarında 11 otobüs daha kazandırıldı. Engelli rampalarıyla donatılan araçlar vatandaşlara rahat bir ulaşım sağlayacak. Sağlam ve sürdürülebilir bir ulaşım ağını kazandırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Siirt’in her kuruşu Siirtliye, halkımıza harcanacaktır, harcanıyor. Siirtli vatandaşlarımız hizmetin en güzeline en kalitesine layıktır."

Konuşmaların ardından kurban kesildi, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu dua etti.

Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler daha sonra bindikleri otobüsleri inceledi.

Tanıtım etkinliği şehir turu ile sona erdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcıları Abdulhamit Mutlu ve Fatih Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve kurum müdürleri katıldı.

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