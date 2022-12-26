Siirt'te traktörle düğün konvoyu düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde traktörlerden oluşan konvoyla şehir turu atıldı.

Kayabağlar beldesinde yaşayan inşaat işçisi Adnan ve Mehdiye Nas çifti için düzenlenen düğün töreninde yaklaşık 20 traktör balonlarla süslendi.

Bölgede düğün geleneği olarak süslenen "damat ağacı"nın da bir traktörün römorkunda taşındığı düğünde, traktörlerle beldede konvoy oluşturuldu. Vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Halayların çekildiği düğün töreniyle Nas çifti dünyaevine girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.