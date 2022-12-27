Siirt'te görev yaptığı okulda beyin kanaması geçiren öğretmen hayatını kaybetti

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SİİRT (AA) - Siirt'te görev yaptığı okulda rahatsızlanan öğretmen tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesinde meslek dersleri öğretmeni Eşref Yontaş (60), 22 Aralık'ta okulda rahatsızlandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yontaş'ın yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Yoğun bakımda tedavi gören Yontaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yontaş'ın cenazesinin yarın Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapan

Eşref Yontaş'ın vefat ettiği belirtilerek, Yontaş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, tüm eğitim camiasına da başsağlığı dilendi.

Eşref Yontaş, El Ezher Üniversitesinden mezun olduktan sonra 1987'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine atanmış, 1991'de ise Siirt İmam Hatip Lisesinde göreve başlamıştı.

Yontaş, El Ezher Üniversitesi mezunu olduğu gerekçesiyle 28 Şubat sürecinde görevden alınmış, Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görevlendirilmişti. Yargı kararıyla Milli Eğitim Bakanlığınca Siirt Endüstri Meslek Lisesine görevlendirilen Yontaş, 4 yıl aranın ardından mesleğine geri dönmüştü.













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