Siirt'te şarampole yuvarlanan minibüsteki 2 kişi yaralandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Merkez Sağırsu köyü mevkisinde B.Ö. idaresindeki 65 LC 911 plakalı minibüs, şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile beraberindeki Ö.Ö. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.





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