Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Sarıca AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SİİRT (AA) - Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Sarıca, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde" başlıklı fotoğrafına oy veren Sarıca, spor kategorisinde Arife Karakum'un "Paylaşılamayan", çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesini seçti.



Sarıca, AA'nın böyle güzel bir çalışmasına oy vererek katıldığı için mutluluk duyduğunu belirterek, "Doğanın, canlıların yaşam hakları gibi bazen sözle ifade edilemeyecek kelimelerin fotoğraflarla ifade edilebileceğine müşahede etmiş bulunmaktayız. Söz konusu projenin amacına uygun şekilde toplum nezdinde faydalı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler." dedi.

Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut da 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" adlı fotoğrafını oylayan Obut, sporda Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", çevre-yaşam kategorisinde ise Aziz Aslan'ın "40 derecelik hareketler" başlıklı karelerini seçti.



Obut, fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu ifade ederek, emeği geçenleri tebrik etti.

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