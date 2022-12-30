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Siirt'te Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz anısına kitap bağış kampanyası düzenlendi

AA

Siirt'te Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz anısına kitap bağış kampanyası düzenlendi

SİİRT (AA) - Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına Siirt'te kitap bağış kampanyası başladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce 2015 yılında şehit edilen Siirtli Cumhuriyet Savcısı Kiraz anısına "Kitaplıklar Umutla Dolsun" temasıyla başlatılan kampanya için Siirt Adliyesi bahçesinde tören düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, törende, Siirt'in evladı şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz için böyle bir kampanyanın başlatılmasının önemli olduğunu söyledi.

Kampanyanın gelenekselleşmesini istediklerini belirten Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Her şey geleceğimiz için. Geleceğimiz çocuklarımız, gençlerimiz. Her şey onlar için. Onlar için ne yaparsak, ne kadar yaparsak azdır. Bunu düşünmek, buna destek olmak her birimizin birey olarak, bütün toplumun, bütün kurumların görevi. Bunca meşakkati arasında Cumhuriyet Başsavcılığımız, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, hakim ve savcı arkadaşlarımız ve tüm adliye çalışanlarının böyle bir kampanyaya ön ayak olması çok anlamlıdır. Hem kendilerine hem kampanyaya destek verenlere çok teşekkür ediyorum."

Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca da çocuk ve gençler başta olmak üzere herkesin bilgiye en doğru kaynaktan ulaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Kitaplara ulaşmanın önemine değinen Sarıca, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın en güncel ve nitelikli kaynaklarla gelişimlerine katkı sağlamayı görev addediyoruz. Şunu da çok iyi biliyoruz ki eğitim bir süreçtir, gayret göstermektir, yorulmaktır, dünyanın neresinde olursa olsun bilgiye ulaşmaktır. Gelişmiş bir toplumun yegane koşulu kitaptır." dedi.

Sarıca, kampanya kapsamında toplanacak kitapların Ebul Vefa İmam Hatip Ortaokulu, Mimar Sinan Anadolu Lisesi, Kazım Karabekir Ortaokulu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kitap ihtiyacı olduğu değerlendirilen okullara ulaştırılacağını aktardı.

Kentteki her bir çocuğun kitaba kolaylıkla ulaşana kadar bu kampanyanın her yıl gerçekleştirilmesini isteyen Sarıca, şöyle devam etti:

"Kitaplıkların dolu olduğu, çocuklarımızın en güncel ve güvenilir kaynaklara kolaylıkla ulaşabildiği bir ortam oluşturmanın, ülkemizin bilimde, sanatta, fende, kısacası sosyal ve kültürel hayatın her alanında gelişmemize büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kampanyada ve kitapların toplanmasında büyük bir emek sarf eden Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Erdi Özmen ve Cumhuriyet Savcımız Yaşar Kuyucu ile tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından bahçede kurulan stantlarda kitap bağışında bulunuldu. Kampanya kapsamında yaklaşık 25 bin kitap toplandı.

Törene Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nizam Dilek, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, hakim ve savcılarla adliye personelleri de katıldı.


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