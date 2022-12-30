Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.
Hacıbektaşoğlu, belediyedeki makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.
Haber kategorisinde tercihini Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Hacıbektaşoğlu, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesine oy verdi.
Hacıbektaşoğlu, her biri birbirinden değerli fotoğrafların anlamlı mesajlar içerdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.