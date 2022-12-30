Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kadınlar erkeklerin bekar veya evli olduğunu kokusundan mı anlıyor?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.



Hacıbektaşoğlu, belediyedeki makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde tercihini Murat Şengül'ün "Yolumuz bir" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Hacıbektaşoğlu, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", çevre-yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesine oy verdi.

Hacıbektaşoğlu, her biri birbirinden değerli fotoğrafların anlamlı mesajlar içerdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.