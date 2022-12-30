Siirt SGK Müdürü İlbaş'tan borçlanma işlemlerine ilişkin bilgilendirme

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SİİRT (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Siirt İl Müdürü Abdulcelil İlbaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlan (EYT) kapsamındaki borçlanma işlemlerini yapacak vatandaşlara yarın da hizmet verileceğini belirtti.

İlbaş, EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanması ile prim gün sayısını öğrenmek ve işlem yapmak isteyenlere kurumun tüm birimlerinde hizmet verildiğini aktardı.

Yoğun talepleri karşılamaya çalıştıklarını dile getiren İlbaş, borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşların borçlanma başvurularının alınması için 31 Aralık Cumartesi günü 09.00-12:00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verileceğini kaydetti.

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