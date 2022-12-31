Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider Siirt'te incelemelerde bulundu

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SİİRT (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Siirt'te temaslarda bulundu.

Gizligider, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile merkeze bağlı Eğlence köyünde, bölgedeki köy muhtarları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü yetkililerince bölgede yapılması planlanan çalışmalara ilişkin sunum yapılan toplantıda, muhtarlar köylerin sorunlarını anlattı.

Gizligider, toplantı sonrasında Eğlence köyündeki şehitliği ve Eğlence Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Kalender köyü yolunda incelemede bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanan Siirt Ağaç Müzesi'ni gezen Gizligider, çiftçilere makine ve ekipman dağıtım törenine katıldı.

Gizligider, gazetecilere yaptığı açıklamada, Siirt'te tarım ve hayvancılık alanında ciddi adımlar atıldığını, devletin bölgede dev projeler gerçekleştirildiğini aktardı.

Bölge halkının Botan Çayı köprü projesine yönelik beklentileri bulunduğu yönündeki soru üzerine Gizligider şöyle konuştu:

"Sabah 09.00 itibarıyla arazideydik. Bizzat gezerek ilgililerle istişare ederek müşahede ettik. Elbette arazinin özelliklerinden kaynaklı bir takım teknik gecikmelerin olduğu doğrudur. Ancak bunlar şu anda kontrol altında. Önümüzdeki hafta itibarıyla çok üst düzey yeni toplantı yapılarak buradan aldığımız bilgilerle Bakanımızın da talimatlarıyla inşallah buradaki gecikme telafi edilecek. Ama bir tarih söyleyemem. Biz buraya geldiysek, bu sorumluluğu aldıysak bunun gereğini de yapmak üzere geri döneceğiz."





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