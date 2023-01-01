Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yeni yıla görev başında giren personeli ziyaret etti

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, görev başındaki güvenlik güçleri, itfaiye ekipleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

​​​​​​​Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ile Siirt-Kurtalan kara yolu polis noktasındaki güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Polisin yeni yılını kutlayan Hacıbektaşoğlu, Kezer Jandarma Trafik Uygulama noktasına geçti. Vatandaşların da yeni yılını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, sürücülere trafik kurallarına hatırlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi ve İtfaiye Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Hacıbektaşoğlu, hastanede yeni yılın ilk bebeğine altın taktı, ebeveynlerini tebrik etti.

Yeni yılın doğan ilk bebeğine Seher adı verildi.

Hacıbektaşoğlu, görev başındaki ekiplere başarılar dileyerek, 2023 yılının sağlık, huzur ve bereket dolu bir yıl olması temennisinde bulundu.

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