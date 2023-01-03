AK Parti Siirt Milletvekili Ören Sporcu Eğitim Merkezinde incelemede bulundu

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SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Ören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık ile merkezde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkez Müdürü Abdulaziz Savuk'tan bilgi alan Ören, satranç turnuvasına katılan öğrencilerle görüştü, onların taleplerini dinledi.



Siirt'te son dönemde spor ve eğitim yatırımlarıyla önemli hizmetler gerçekleştirildiğini belirten Ören, bu hizmetlerin devam edeceğini söyledi.

Ören, spor dallarına göre yetenekli çocukların tespit ederek yetişmesine vesile olacak merkezin bu alandaki eksikliği gidereceğini aktardı.







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