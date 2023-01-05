"Sen de bir fidan dik" projesi ile okula bilişim sınıfı kazandırıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te "Sen de bir fidan dik" projesiyle hayırseverlerden temin edilen destekle Şehit Davut İlbaş İlkokulunda bilişim sınıfı oluşturuldu.

Öğretmen Muhammed Yusuf Özüş, görev yaptığı okula bilişim sınıfı kazandırmak için sosyal medyada kampanya başlattı.

Çağrıya Türkiye'nin dört bir yanından cevap veren hayırseverlerin desteğiyle temin edilen malzemelerden bilişim sınıfı hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, proje kapsamında faaliyete giren bilişim sınıfının açılış törenini gerçekleştirdi.

Sınıfı gezerek öğrencilerle bir araya gelen Edip, emeği geçenleri kutladı, bir öğrenciye bisiklet hediye etti.

Proje koordinatörü Özüş, bilişim sınıfının 1 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete girdiğini belirtti.

Özüş, şunları kaydetti:

"5-6 yıl önce başlattığımız proje çığ gibi büyüdü. İl genelinde çok sayıda okula kütüphane ve teknoloji sınıf kazandırıldı. Bir hayalimiz vardı. Bugün de bu hayalimizi gerçekleştirdik. Okulumuzda bilişim sınıfı eksiği vardı. Sosyal medyada kampanya başlattık. Kısa sürede kampanya yoğun bir destek gördü. Hayırseverlerin bağışladığı malzemelerden kurduğumuz bilişim sınıfı şu an öğrencilerimizin hizmetinde. Sınıfın içini de öğretmenlerimizle birlikte dizayn ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."





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