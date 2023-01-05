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Siirt'te farklı meslek gruplarının oluşturduğu koro seyirciyle buluştu

AA

Siirt'te farklı meslek gruplarının oluşturduğu koro seyirciyle buluştu

SİİRT (AA) - Siirt'te öğretmen, aşçı, müzisyen, esnaf gibi farklı mesleklerden kişilerin oluşturduğu Türk Sanat Müziği korosu, ilk kez sahne aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde ve İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip'in desteğiyle Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir araya gelen 50 kişilik koro, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 16 eseri seslendirdi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, programın sonunda sahneye çıkarak koroda yer alanları tebrik etti, kendilerine çiçek verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 saat süren konserin oldukça ilgi gördüğünü söyledi.

Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir çalışma icra edildiğini dile getiren Edip, şunları kaydetti:

"Öğrencisinden öğretmenine, sanayide çalışanından küçük çocuğa kadar her kesimden insanları bir araya getirmek istedik. Kurslardaki öğreticisine usta öğreticisine kadar, müzik öğretmenlerimizin öncülüğünde Türk sanat müziği konseri verildi. Keyifle dinlediğimiz bu konseri devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yakın bir zamanda Batman'da da konserimiz icra edilecek. Daha sonra Ankara ve İstanbul'da da düzenlenmesi planlanıyor. İlimizi orada tanıtacağız."

Koroda yer alan Mehmetçik İlkokulu Müdür Yardımcısı Fereç Beşer de eşi Gülcan Beşer ile koroya dahil olduklarını anlattı.

"Her kesimden insanların olduğu korada sanayi esnafı, öğrenci ve öğretmeni vardı. Bize sunulan 16 şarkıyı burada icra ettik. Halkımız bu konsere yoğun bir ilgi gösterdi. Bütün etkinlikler memleket için elzem olan etkinliklerdir. Ben bu programa eşimle beraber katıldım. Ailece de buraya geldik. Çocuklarımızı da getirdik. Onlar da şarkıları ezber biliyorlardı." diyen Beşer, programa hazırlık aşamasında da unutulmaz anlar yaşadıklarını dile getirdi.

Siirt Halk Eğitimi Merkezinde görevli usta öğretici Gülcan Beşer de koro çalışmalarını bazen evde devam ettirdiklerini aktardı.

Koroya eşiyle katıldığı için 2 çocuğunun da çalışmalara katıldığını belirten Beşer, "Yaklaşık 2 ay süren çalışma yaptık. Geceli gündüzlü hazırlandık. Gece çocuklarımızı uyuttuktan sonra Türk sanat müziği parçalarına çalıştık. 5 yaşındaki çocuğum bile 16 parça ezberledi. İnşallah devamı gelir." dedi.

Konserin ardından Vali Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, koroyla fotoğraf çektirdi.

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