Siirt'te toplu taşıma araçlarıyla 3 milyon 183 bin 557 yolcuya hizmet verildi

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SİİRT (AA) - Siirt'te toplu taşıma araçlarıyla 3 milyon 183 bin 557 kişiye hizmet verildi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce 1 Ocak-31 Aralık tarihlerinde tam kart, indirimli kart ve ücretsiz kartla toplam 3 milyon 183 bin 557 yolcuya hizmet verildi.

Kentte 06.40-23.30 saatleri arasında 32 araçla verilen hizmette günlük ortalama 8 bin 722 yolcu taşınırken, okullarda öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını desteklemek için de araç tahsis edildi.

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