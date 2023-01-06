Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran çocuk helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çeltiksuyu köyünde yaşayan Mehmetcan Kaçmaz (16), tarlada üzüm fidanlarını çapaladığı sırada sol bacağını çapa makinesine kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, ağır yaralanan Kaçmaz'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Bölgeye sevk edilen helikopterle Siirt'e getirilen yaralı, nakledildiği ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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