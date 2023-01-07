Siirt'te kaybolan 12 yaşındaki çocuk 5 saat sonra arazide bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Tillo ilçesinde kaybolduktan 5 saat sonra arazide bulunan 12 yaşındaki çocuk, ailesine teslim edildi.
İlçeye bağlı Sinep köyünde babası Cemil G. ile hayvan otlattığı sırada eve gitmek üzere ayrılan Orhan G'nin eve ulaşamadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi.
Orhan G, babasından ayrıldıktan 5 saat sonra arazide bulundu.
Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.