Siirt'te 3 aracın karıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Siirt-Kurtalan kara yolunda Abdulselam Acar'ın kullandığı 56 AAE 495 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bayram Toprakcı idaresindeki 56 AG 665 plakalı minibüsle çarpıştı.

İsmail Vancı yönetimindeki 34 ES 9332 plakalı hafif ticari araç da kaza yapan araçlara çarptı.

Kazada, sürücülerin de arasında bulunduğu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.