Siirt Üniversitesi Rektörü Şındak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şındak, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Evrim Aydın'ın "Mavi çizgilerimiz var" başlıklı fotoğrafına oy veren Şındak, spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi" karesini tercih etti.

Şındak, oylamaya sunulan bütün fotoğrafların güzel olduğunu ve bu nedenle seçim yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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