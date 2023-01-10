Siirt'te yoğun sis etkili oldu

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SİİRT (AA) - Siirt'te sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis dolayısıyla ulaşım olumsuz etkilendi.

Sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş 15 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Siirt-Kurtalan kara yolunu kullanan sürücülere, araçlarında sis farlarını yakmaları uyarısında bulunuldu.





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