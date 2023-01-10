Siirt Valisi kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi

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SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hacıbektaşoğlu, belediye toplantı salonunda düzenlenen programda, gazetecilerin bu anlamlı gününü kutladı.

Valilik ve belediye bünyesinde 2022'de hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi veren Hacıbektaşoğlu, kente en iyi şekilde hizmet etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Millete hizmet etmenin önemine dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, "Millete hizmet etmek bizim için ibadettir, şereftir, büyük bir emanettir. Bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Siirt'e gelen her kuruş, Siirt'e harcanacaktır. Biz de bunu yapıyoruz." dedi.

Hacıbektaşoğlu, programın ardından basın mensupları onuruna Siirt Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yemek verdi.

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