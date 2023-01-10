Siirt'te Eğitim-Bir-Sen'den dayanışma programı

SİİRT (AA) - Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi (SİÜ) Temsilciliğince, dayanışma programı düzenlendi.
Bir düğün salonunda düzenlenen programa, SİÜ'de görevli akademik ve idari personelden oluşan sendika üyeleri katıldı.
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, yaptığı konuşmada, alın terinin gücünü büyütmeye çalıştıklarını söyledi.
Sendikanın SİÜ Temsilcisi Tuncer Kaçhan da üyelerin taleplerini dinlediklerini, sorunların çözümü noktasında gayret gösterdiklerini belirtti.
Programa, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Tekin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cahit Pesen, Bilim, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Teğin ve sendikanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.