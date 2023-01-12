Siirt'te atıl okul binası köy yaşam merkezi oldu

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SİİRT (AA) - Siirt'te atıl durumdaki bir bina köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının köylerde yaşamı kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında merkeze ve ilçelere bağlı köylerde köy yaşam merkezleri oluşturuyor.



Merkeze bağlı Doluharman köyünde 3 derslikli bir okul binası köy yaşam merkezine dönüştürülerek geçen yıl kasım ayında açılışı yapıldı.



Merkezde kadınlara mesleki, çocuklarına ise anasınıfı düzeyinde eğitim veriliyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, merkezi ziyaret etti, kadınlarla görüştü.



Atıl durumdaki binanın merkeze dönüştürülerek kadınların hizmetine sunulduğunu belirten Edip, şu an il genelinde 21 olan köy yaşam merkezi sayısını 50'ye çıkarmayı planladıklarını belirtti.



Edip, köy okullarında verilen kurslarda kadınların el becerilerini geliştirdiği, çocuklarının da ana sınıflarda eğitim gördüğünü ifade ederek, "Bakanlığımızın ülke geneli başlattığı projeden birini Doluharman köyünde kurduk. Buraya gelen kadınlar okuma yazma öğreniyor. 4 ve 5 yaşındaki çocuklar anneleriyle birlikte eğitim görebiliyor. Halk Eğitim Merkezinden farklı olarak dikiş, nakış, Kur'an ve ev ekonomisi gibi farklı kurslar açtık. Her ilçemizde 3 ila 4 merkez kurduk. Merkez köylerde de 3 köy yaşam merkezi bulunuyor." dedi.

Köy yaşam merkezlerinde hem mesleki eğitimlere ağırlık vermeyi hem de kültürel etkinlikleri zenginleştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Edip, projenin köylerdeki yaşam kalitesini arttığını kaydetti.

Kursiyerlerden Nuran Tepecik ise çocuğuyla okuma yazma öğrenmek için geldiği merkezde farklı mesleki kurslardan da yararlandığını belirtti.

Gülcan Çelik de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Köyümüzde böyle bir merkezin kurulması bizi mutlu etti. Burada aile ortamı var. Meslek de öğreniyoruz." diye konuştu.

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