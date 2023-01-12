Siirt'te atıl okul binası köy yaşam merkezi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te atıl okul binası köy yaşam merkezi oldu

AA

Siirt'te atıl okul binası köy yaşam merkezi oldu

SİİRT (AA) - Siirt'te atıl durumdaki bir bina köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının köylerde yaşamı kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında merkeze ve ilçelere bağlı köylerde köy yaşam merkezleri oluşturuyor.

Merkeze bağlı Doluharman köyünde 3 derslikli bir okul binası köy yaşam merkezine dönüştürülerek geçen yıl kasım ayında açılışı yapıldı.

Merkezde kadınlara mesleki, çocuklarına ise anasınıfı düzeyinde eğitim veriliyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, merkezi ziyaret etti, kadınlarla görüştü.

Atıl durumdaki binanın merkeze dönüştürülerek kadınların hizmetine sunulduğunu belirten Edip, şu an il genelinde 21 olan köy yaşam merkezi sayısını 50'ye çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Edip, köy okullarında verilen kurslarda kadınların el becerilerini geliştirdiği, çocuklarının da ana sınıflarda eğitim gördüğünü ifade ederek, "Bakanlığımızın ülke geneli başlattığı projeden birini Doluharman köyünde kurduk. Buraya gelen kadınlar okuma yazma öğreniyor. 4 ve 5 yaşındaki çocuklar anneleriyle birlikte eğitim görebiliyor. Halk Eğitim Merkezinden farklı olarak dikiş, nakış, Kur'an ve ev ekonomisi gibi farklı kurslar açtık. Her ilçemizde 3 ila 4 merkez kurduk. Merkez köylerde de 3 köy yaşam merkezi bulunuyor." dedi.

Köy yaşam merkezlerinde hem mesleki eğitimlere ağırlık vermeyi hem de kültürel etkinlikleri zenginleştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Edip, projenin köylerdeki yaşam kalitesini arttığını kaydetti.

Kursiyerlerden Nuran Tepecik ise çocuğuyla okuma yazma öğrenmek için geldiği merkezde farklı mesleki kurslardan da yararlandığını belirtti.

Gülcan Çelik de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Köyümüzde böyle bir merkezin kurulması bizi mutlu etti. Burada aile ortamı var. Meslek de öğreniyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te Eğitim-Bir-Sen'den dayanışma programı
YEREL HABERLER Siirt'te Eğitim-Bir-Sen'den dayanışma programı
Siirt Valisi kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Siirt Valisi kentteki basın mensuplarıyla bir araya ...
Siirt'te yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Siirt'te yoğun sis etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.