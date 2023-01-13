Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

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SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu imal veya ticareti ve kullanmak amacıyla uyuşturucu bulundurmak" suçlarından 5, bunlarla bağlantısı bulunan 15 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 35 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu madde aparatı, tabanca, şarjör ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlılardan Ö.E, H.D. ve K.C. tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 17'si serbest bırakıldı.

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