Siirt'te bir kadının öldüğü yangınla ilgili 2 zanlı tutuklandı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Reyhan Subaşı'nın ölümüyle ilgili adli kontrol şartıyla salıverilen 3 kişiden 2'si, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Veyselkarani beldesinde Ş.İ'ye ait iş yerinde 24 Aralık 2022'de çıkan yangında cesedi bulunan Reyhan Subaşı'nın ölümüne ilişkin yürüten soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla salıverilen M.İ, Ş.İ. ve F.K. hakkındaki karara, savcılık itiraz etti.

Bunun üzerine Siirt 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ş.İ. ve M.İ. yakalama kararı çıkarıldı.



Yakalanan 2 zanlı, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından tutuklandı.



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