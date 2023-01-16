Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Karasungur köyünde ikamet eden Reşit (55), Fatma (59), Bilal (11) ve Salih Tayran'dan (10) haber alamayan yakınları durumu yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Yakınlarının kapıyı zorlayarak açtığı evde baygın halde bulunan Reşit, Fatma, Bilal ve Salih Tayran ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tayran ailesinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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