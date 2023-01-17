Siirt'te ihtiyaç sahiplerine Türk Kızılay'ın sevgi mağazalarıyla destek

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SİİRT (AA) - Türk Kızılay Siirt Şubesince sevgi mağazalarıyla ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı yapılıyor.



Güres Caddesi Kızılay İş Merkezi ve Siirt Üniversitesi'ndeki mağazalarda gönüllüler aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere giyim yardımı yapılıyor.

Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, merkezdeki mağazada ihtiyaç sahibi ailelere, üniversitedeki mağazada ise öğrencilere yönelik giyim yardımların sürdüğünü söyledi.

Geçen yıl il genelinde 1500 aileye 11 bin 800 parça, 176 öğrenciye de 506 parça giyim dağıtıldığını bildiren Altunç, mağazalara gidenlerin beğendikleri bot, mont, pantolon, kazak, gömlek ve diğer ürünleri alabildiğini belirtti.

Giyim yardımlarının yanında gıda ve nakdi yardımların da yapıldığını dile getiren Altunç, şunları kaydetti:

"Merkez ve üniversitedeki mağazada yardımlar haftada 1 gün yapıyor. Mağazaya gelen ihtiyaç sahipleri beğendikleri ürünleri seçiyor. Haftada 70 ila 80 aileye 900 parça giyim dağıtılıyor. Geçen yıl aralık ayında 354 aileye kışlık elbise dağıtıldı. Bu yıl 3 bin dolayında aileye ve öğrenciye giyim dağıtmayı hedefliyoruz. Ayrıca durumu iyi olmayanlar ailelere yakacak desteği, asgari geçim üzerinden nakdi yardım yapıyoruz. Geçen yıl ramazan yardımları hariç 380 bin lira nakdi yardım dağıtıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde ne yapılıyor ise biz de şubemiz aracılığıyla benzer yardımları dağıtıyoruz. Şubemizde 6 bin 500 ailenin dosyası mevcut."

Altunç, salgın döneminde ihtilaç sahipleriyle dayanışma içinde olduklarını göstermek için gönüllülerle ziyaret ettikleri ailelere yardımları evlerde dağıtıklarını aktardı.



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