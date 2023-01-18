Siirt'te arkeoloji müzesi kurulacak

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SİİRT (AA) - AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Siirt Arkeoloji Müzesi'nin 2023 yılı yatırım programına alındığını belirtti.

Ören, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski valilik binasının müze yapımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edileceğini aktardı.

Siirt'in tarihi geçmişinin 12 bin yıl öncesine dayandığını dile getiren Ören, şunları kaydetti:

"Siirt Arkeoloji Müzesi 2023 yılı yatırım programına alındı. Proje ile binanın restorasyon ve onarım çalışmalarına yakın zamanda başlanacak. İlimiz sınırları içinde yapılan kazılarda çıkarılan arkeolojik eserler Siirt'te müze olmadığından Mardin, Batman ve Hasankeyf müzelerinde sergilenmektedir. Yaptığımız görüşmeler ve girişimler neticesinde yatırım programına alınan müzenin tamamlanmasıyla kazılarda çıkarılan eserler burada sergilenecek."

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